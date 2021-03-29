تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا





يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام، فيما يلي تردد قناة مكسبي الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا عبر نايل سات بشكل مجاني.





تردد قناة مكسبي المفتوحة عبر نايل سات





وتنقل قناة مكسبي 2021 على النايل سات، مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الدوريات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي.





تردد قناة مكسبي 2021





القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12436 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي (H) معدل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة: HD









القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي (H) معدل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة: HD



