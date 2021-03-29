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تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام، فيما يلي تردد قناة مكسبي الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال أفريقيا عبر نايل سات بشكل مجاني.

تردد قناة مكسبي المفتوحة عبر نايل سات

وتنقل قناة مكسبي 2021 على النايل سات، مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الدوريات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي.

تردد قناة مكسبي 2021

القمر الصناعي: نايل سات   التردد: 12436    معامل الترميز: 27500      الاستقطاب: أفقي (H)        معدل تصحيح الخطأ: 6/5   الجودة: HD


القمر الصناعي: نايل سات   التردد: 11411    معامل الترميز: 27500      الاستقطاب: أفقي (H)        معدل تصحيح الخطأ: 6/5   الجودة: HD

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