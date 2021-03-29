Advertisements

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويضم التشكيل كلا من:-
 محمد الشناوي لحراسة المرمي.

علي جبر  - محمود  حمدي "الونش"- عمر جابر  - عبدالله جمعه 

عمرو السولية - محمد النني  - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد  - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين

تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان