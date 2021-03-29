Advertisements
عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:32 م
Advertisements
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
ويضم التشكيل كلا من:-
محمد الشناوي لحراسة المرمي.
علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه
عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.
ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي
Advertisements