عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ويضم التشكيل كلا من:-

محمد الشناوي لحراسة المرمي.





علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه





عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.



