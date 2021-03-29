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أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومتابعته لجهود تعويم السفينة البنمية، ولرجال هيئة قناة السويس على المجهود الكبير لتعويم السفينة الجانحة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر لو حدث في أي مكان في العالم لاستغرق شهور لتعويم السفينة، مشددًا على ان التجربة المصرية في تعويم السفينة تُدرس.

وأكد، أن مكان جنوح السفينة لم يتأثر، وسوف تعود الملاحة بالقناة من الناحيتين اليوم، موضحًا أنه يشعر بالفخر لنجاح مصر، معقبًا: "دائمًا رجال مصر يظهروا في الأزمات على قلب رجل واحد"، منوهًا بأن الخبرة المصرية المتراكمة الموجودة لدى العاملين بالهيئة ساهمت في تعويم السفينة خلال 6 أيام رغم حجمها وحمولتها الكبيرة.

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