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اسقف العاشر من رمضان يجتمع مع اباء الايبارشية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
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اجتمع نيافة الانبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر بالآباء الكهنة واسرهم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر، حيث ابتدأ نيافته صلاة القداس الالهي وألقى عظة القداس عن الحكمة في التصرف والحكمة في الكلام.
وعقب انتهاء القداس الالهي حضر مجموعة من الخدام بدار الكتاب المقدس لشرح كيفية الاستفادة من العروض التي يقدمها الدار. كما قام بعض المسؤولين عن مكتب التنمية بشركة الاسكا بشرح بعض النشاطات التي تهدف لخدمة فئات متعددة من الشعب.
واختتم اللقاء بكلمة روحية للقمص داؤد لمعي عن الرجاء في حياة الكاهن.

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