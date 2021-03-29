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اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (انفوجراف)
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:45 م
منى صموئيل
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انطلقت أمس الأحد، الحملة القومية الثانية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وترصد "الفجر" ما تم خلال اليوم الأول من تطعيم للأطفال كالآتي:
_ تم تطعيم 9 ملايين و102 ألف و441 طفل
_ من ضمنهم 7 آلاف و573 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر
_ بنسبة تغطية 55%
- انطلقت أمس الأحد 28 مارس وتستمر حتى الأربعاء 31 مارس
_ تستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية
_ تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"
_ تهدف الحملة لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال
- المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الأول هي:
_ الشرقية
_ الأقصر
_ الدقهلية
_ الجيزة
_ القاهرة
_ البحيرة
بنسب تغطية تجاوزت 88.5% من المستهدفين بهذه المحافظات
_ التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية
_ بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق
_ وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات
_ التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول
_ يبدأ التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً
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