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اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (انفوجراف)

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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انطلقت أمس الأحد، الحملة القومية الثانية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وترصد "الفجر" ما تم خلال اليوم الأول من تطعيم للأطفال كالآتي:


_ تم تطعيم 9 ملايين و102 ألف و441 طفل

_ من ضمنهم 7 آلاف و573 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر

_ بنسبة تغطية 55%

- انطلقت أمس الأحد 28 مارس وتستمر حتى الأربعاء 31 مارس

_ تستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية

_ تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"

_ تهدف الحملة لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال

- المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الأول هي:

_ الشرقية
_ الأقصر
_ الدقهلية
_ الجيزة
_ القاهرة
_ البحيرة

بنسب تغطية تجاوزت 88.5% من المستهدفين بهذه المحافظات

_ التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية

_ بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق

_ وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات

_ التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول

_ يبدأ التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً


اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (انفوجراف)
اليوم الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (انفوجراف)

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