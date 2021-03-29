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صراع الكبار يشتعل بدخول ريال مدريد على ضم نجم بايرن ميونخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث بيني زاهافي وكيل دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، عن وجهة نجم المنتخب الألماني بعد توافر 4 أندية متاحة أمامه.

ودخلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي هي الأندية الأخرى  في الصراع على ضم ألابا، كما يعد ريال مدريد أبرز المرشحين لضم ألابا، لكن زاهافي قال في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية، اليوم، إن هناك 3 أندية أخرى متاحة، وعلى اللاعب الاختيار.

وأكد وكيل بايرن ميونخ إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لحسم قرار اللاعب بشأن فريقه المقبل.


يذكر أن عقد النمساوي ألابا، 28 عاما، ينتهي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكنه الانضمام لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر

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