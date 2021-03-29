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اليابان تحذر الاتحاد الأوروبي من تأخير إمدادها باللقاحات

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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حذر مسؤول في اليابان الاتحاد الأوروبي من أن "أي محاولة لتعليق شحنات اللقاحات وسط النقص الذي تعاني منه أوروبا من شأنها الإضرار بالعلاقات".

 

ودعا الوزير المكلف بالإشراف على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان تارو كونو، الاتحاد الأوروبي إلى "ضمان استقرار الصادرات من اللقاحات الأوروبية الصنع".

 

وتأتي هذه الدعوة في وقت يبدو أن اليابان لن تكون قادرة على تأمين عدد جرعات اللقاح التي تريدها قبل استضافة الألعاب الأولمبية في غضون أربعة أشهر.

 

وكان الوزير الياباني حذر في فبراير الماضي من أن "القومية المتنامية بشأن إمدادات جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد تؤدي إلى مقابلة الأذى بالمثل، وتعطيل الإمدادات العالمية".

 

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في اليابان بلغ 466849، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 9031.

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