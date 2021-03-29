مايا دياب تثير الجدل بصورة مع الهضبة عمرو دياب

’ثارت النجمة مايا دياب الجدل، وذلك بسبب مشاركتها صورة جمعتها بالهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "دياب" بجمبسوت أسود أنيق، وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "الحب كله".



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب مسرحية "لوكاندة الأوباش" وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي