وفاة النائبة فرحة الشناوي عضو لجنة التعليم بالبرلمان



توفيت منذ قليل، الدكتورة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وهي إحدى النائبات المُعينات بقرار من رئيس الجمهورية.



ونعت جامعة المنصورة، الدكتورة فرحة الشناوى أستاذ المناعة بكلية الطب، داعيه الله أن يسكنها فسيح جناته.





- وتُعد الدكتورة فرحة الشناوى هى أول سيدة تشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وأول سيدة تتولى منصب نائب رئيس الجامعة.



- تبنت خلال عمادتها فكرة إنشاء برنامج «مانشستر» الطبى من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة «مانشستر» الإنجليزية والذى أصبح من أنجح البرامج التعليمية فى مصر ومؤسس ومدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السرى.



- بجوار عملها العام نجحت فى مجال البحث العلمى بمجال تخصصها فى المناعة بالإضافة لأبحاثها حول الخلايا الجذعية من الحبل السرى كرمها السفير الفرنسى بالقاهرة وحصلت على وسام " ضابط عظيم" من فرنسا وهو أعلى وسام يمنح للعلماء.



- أسست أول مركز لأبحاث الخلايا الجذعية والحبل السرى بالجامعة وهو أول مركز متخصص فى تلك الأبحاث وهو وبرعت فى خدمة العلم والمجتمع بعلمها.



- كما أسست المركز الثقافى الفرنسى لتعليم اللغة الفرنسية للشباب وإتاحة فرص متنوعة لهم للحصول على منح علمية ودراسية بفرنسا.



- شغلت منصب مقرر المجلس القومى للمرأة لاسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيل المرأة.



- حصلت على العديد من الجوائز العلمية ومن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها:



-جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمى.



- جائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك.



- جائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017.

