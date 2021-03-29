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تهنئة الكنيسة القبطية بإنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تتقدم الكنيسة القبطية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وكل هيئاتها بخالص التقدير والاعتزاز للسواعد المصرية الفتية في قناة السويس، التي أنهت أزمة السفينة الجانحة، بمهارة واقتدار، في أيامٍ معدودةٍ، ليعود الشريان التجاري الأول في العالم ليخدم جميع الشعوب والأمم في تواصل واستمرار.
نهنيء السيد الرئيس والحكومة المصرية وهيئة قناة السويس وكل العاملين فيها وجميع الشعوب المحبة للسلام.

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قدير السفينة الجانحة

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