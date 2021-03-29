Advertisements

مفاجأة.. نجم بيراميدز يرفض تجديد عقده ويقترب من الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

رفض أحمد توفيق، نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر، فكرة تجديد عقده مع الفريق السماوى، وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم.

 

وينتهى عقد أحمد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى فريق دون العودة لإدارة الفريق السماوى.

 

وأكدت تقارير صحفية، أن أحمد توفيق عرض على إدارة الأهلى الانتقال لصفوف الفريق خلال انتقالات الصيف.

 

وينتظر أحمد توفيق شقيق أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى، حسم موقفه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيمانى.

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان