مفاجأة.. نجم بيراميدز يرفض تجديد عقده ويقترب من الأهلي

رفض أحمد توفيق، نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر، فكرة تجديد عقده مع الفريق السماوى، وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم.

وينتهى عقد أحمد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى فريق دون العودة لإدارة الفريق السماوى.

وأكدت تقارير صحفية، أن أحمد توفيق عرض على إدارة الأهلى الانتقال لصفوف الفريق خلال انتقالات الصيف.

وينتظر أحمد توفيق شقيق أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى، حسم موقفه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيمانى.