"جنايات نجع حمادي" تخلي سبيل عامل ونجله بعد تهمة ادارة ورشة لتصنيع الأسلحة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، إخلاء سبيل عامل ونجه، لاتهامهما بإدارة ورش لتصنيع السلاح في مركز أبوتشت شمال المحافظة.

وأوضح إسماعيل سلاوي، محامي المتهمين، أنه تم اخلاء سبيل موكليه، بعدما أقرت معاينه النيابة العامة استحالة وجود سلاح بملابس المتهم الثاني، وثبت من تقرير الفني أن الأدوات المتحفظ عليها هي أدوات حدادة يجوز استخدامها لتصنيع السلاح، لتخلي المحكمة سبيل كل منهما بضمان مالي وقدره 2000 جنيهًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، تحت اشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، قد ضبطت في يناير الماضي، ورشة لتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت شمالي قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بتمكن قوة أمنية، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، من ضبط رضوان.م.ن، 58 عاما، ونجله، لاتهمامها بتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، منها أسلحة وأدوات تصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

