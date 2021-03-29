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بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف النادي الأهلي إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد 2021- 2022.

ويضع مسئولو النادي الأهلي بعض اللاعبين المحليين والأجانب على قائمة صفقات الفريق الأحمر المستهدف التعاقد معهم خلال ميركاتو الصيف المقبل، بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والذي يسعى لتدعيم بعض المراكز في صفوف الفريق الأحمر.

يأتي كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم والمعار لنادي إنبي على رأس أبرز الصفقات المحتملة للأهلي في الصيف المقبل، بعدما أكدت تقارير صحفية حصول مسئولي القلعة الحمراء على توقيع اللاعب على رغبة للانتقال لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي ضمن الصفقات المستهدفة للأهلي في الموسم المقبل، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لـ حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والمرشح للرحيل إلى احد الدوريات العربية في الصيف المقبل.

من الصفقات المحتملة للأهلي في ميركاتو الصيف اللاعب أحمد سمير نجم فريق طلائع الجيش والذي دخل دائرة اهتمام مسئولي القلعة الحمراء للحصول على خدماته في الموسم المقبل بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق العسكري هذا الموسم وترحيب اللاعب بالانتقال للفريق الأهلاوي.

يسعى مسئولو النادي الأهلي أيضًا للتعاقد مع اللاعب باهر المحمدي نجم فريق الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأحمر بالموسم الجديد.

كما يضع النادي الأهلي بعض اللاعبين الأجانب على رأس قائمة صفقاته المنتظرة في الصيف المقبل، يأتي في مقدمتهم الأوروجواياني سيرينو لاعب فريق ماميلودي صنداونز والذي يتمسك موسيماني بالتعاقد معه، بالإضافة للاعب الليبي حمدوا لهوني نجم الترجي التونسي، وجاكسون موليكا لاعب ستاندرلييج البلجيكي، وسفيان رحيمي لاعب فريق الرجاء المغربي.

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