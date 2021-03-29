وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

توفت منذ قليل الفنانة الكوتيتية عبير الهضر، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكانت قد أعلنت الإعلامية مي العيدان إصابة الفنانة عبير الخضر عن إصابتها بكورونا، حيث كتبت قائله: "وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".



الفنانة الكويتية عبير الخضر اقتحمت عالم التمثيل فى 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في عديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة".