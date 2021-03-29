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ضربة موجعة لبايرن ميونخ قبل موقعة باريس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى فريق بايرن ميونخ صدمة قوية، بعد تعرض مهاجم الفريق البولندى روبرت ليفاندوفسكى، للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وأعلن الاتحاد البولندى غياب اللاعب عن صفوف المنتخب فى مباراته المقبلة أمام نظيره الإنجليزى، والمقرر لها بعد غد الأربعاء، بسبب الإصابة.

 

وكشفت الفحوصات الطبية أن ليفاندوفسكى يعانى من إصابة فى أربطة الركبة اليمنى، وأن المشاركة فى المباراة قد تؤدى لتفاقم الإصابة.

 

وأضاف الاتحاد فى البيان الذى أصدره اليوم أن علاج مثل هذه الإصابات عادة ما يستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام.

 

ويرتبط بايرن ميونخ بمواجهة مهمة فى الدورى أمام لايبزيج السبت المقبل، فى ظل المنافسة المشتعلة بين الفريقين فى الدورى، حيث يتصدر البايرن بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثانى.

 

كما يرتبط بمواجهة حاسمة فى دورى أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان والمقرر لها الأربعاء بعد المقبل فى ذهاب الدور ربع النهائى.

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