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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:06 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ29 من مارس 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت "الأرصاد"، أن يكون الطقس غدا  لطيفاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتكون والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

شبورة مائية ورياح

وأوضحت الهيئة، في بيانها اليومي، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص لسقوط أمطار

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد فى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار ، لافتةً إلى وجود طقس بارد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة   20   11 

الإسكندرية 19 13

مطروح   18  13 

سوهاج     23 11  

قنا       24   12  

أسوان   27   13 

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