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البرلمان العربي يشيد بنجاح مصر في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدا العسومي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.

وأكد "العسومي" على أن إعادة تعويم السفينة بأيادي مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، معربًا عن خالص شكره وعظيم تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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الكلمات المفتاحية

تعويم السفينة السفينة الجانحة البرلمان العربي

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