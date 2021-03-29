انفوجراف انفوجراف Advertisements بعد موافقة النواب.. تعرف على حدود حرم نهر النيل في قانون الموارد المائية والرى الإثنين 29/مارس/2021 - 05:13 م Advertisements بعد موافقة النواب.. تعرف على حدود حرم نهر النيل في قانون الموارد المائية والرى أخبار تهمك شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر منذ أقل من ساعة أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة منذ أقل من ساعة عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي منذ أقل من ساعتين تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج منذ حوالي 19 ساعة رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان منذ حوالي 3 ساعات بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة) منذ حوالي 12 ساعة مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح " منذ ساعتين صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة منذ ساعتين و 36 دقيقة تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي منذ أقل من ساعة عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر منذ حوالي 3 ساعات تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا منذ أقل من ساعة عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك منذ ساعة و نصف Advertisements