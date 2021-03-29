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نشرة حوادث الفجر: النائب العام يكشف تفاصيل تحقيقات حادث قطاري سوهاج

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار جزئيا بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية اليوم، بتشكيل لجنة هندسية من حي السيدة زينب، لمعاينة العقار المنهار بشكل جزئي بشارع المبتديان صباح اليوم الأثنين، للوقوف على أسباب الانهيار ومدى تأثيره على العقارات المجاورة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحكم على تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصري لـ12 أبريل المقبل

حجزت محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة الإعلامى تامر أمين، بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، جلسة 12 أبريل المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 أبريل.. نظر عدم دستورية إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر من لائحة الأقباط الأرثوذكس

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حكم نهائى يضع الأطر القانونية لاَداب التخاطب الإعلامى ويحظر التراشق والإسقاط

انتشرت فى الاَونة الأخيرة واقعة قيام أحد الإعلاميين بالتهكم على فئة عريقة من فئات الشعب المصرى مما كان له مردود شعبى كبير الأثر بالاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، ثم جاءت واقعة قيام أحد الأكاديميين فى الشأن الإعلامى بكتابة سبع مقالات على ذات وسائل التواصل الاجتماعى ينتقد فيها الإعلام المصرى فيما يراه هو نقدا متخصصا، بينما يراه أهل الإعلام جارحا ومتجاوزا حدود حرية الرأى خاصة أنه تناول فيها بالسخرية والتهكم أربعة من الإعلاميين واصفا لهم بألفاظ تتعدى الحدود الموضوعية لحق التعبير والنقد، ترتب عليه قيام البعض بالرد عليه دفاعا مما تثور معه المسئولية عن التراشق الإعلامى والإسقاط. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النَّائِبُ العامُّ يكشف تفاصيل تحقيقات حادث قطاري سوهاج

أَمَرَ الُمسْتَشَارُ حمادة الصاوي النَّائِبُ العَامُّ» بِحَبْسِ سَائِقَيِ القِطَارَيْنِ رَقْمَيْ مِئَةٍ وَسَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ (١٥٧) الْمُمَيَّزِ، وَأَلْفَيْنِ وَأَحَدَ عَشَرَ (٢٠١١) الْإِسْبَانِيِّ وَمُسَاعِدَيْهِمَا، ومُرَاقِبِ بُرْجِ مَحَطَّةِ سِكَّةِ حَدِيدِ "الْمَرَاغَةِ"، وَرَئِيسِ قِسْمِ الْمُرَاقَبَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ بِأُسْيُوطَ وَمُرَاقِبَيْنِ بِالْقِسْمِ، احْتِيَاطيًّا عَلَى ذِمَّةِ التَّحْقِيقَاتِ فِي وَاقِعَةِ تَصَادُمِ القِطَارَيْنِ بِسُوهَاجَ. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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