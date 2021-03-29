من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

أنهي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أولى صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف البلوجرانا.

وذكرت تقارير إسبانية أن إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة خلال الأيام الماضية.

وأكدت التقارير أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل المقبل في صفقة مجانية لأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.