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من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:18 م
الفجر الرياضي
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أنهي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أولى صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف البلوجرانا.
وذكرت تقارير إسبانية أن إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة خلال الأيام الماضية.
وأكدت التقارير أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل المقبل في صفقة مجانية لأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأشارت التقارير إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.
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