Advertisements

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أنهي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أولى صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف البلوجرانا.

وذكرت تقارير إسبانية أن إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقع على عقد تبلغ مدته 5 مواسم مع برشلونة خلال الأيام الماضية.

وأكدت التقارير أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل المقبل في صفقة مجانية لأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.


أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعة و نصف

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان