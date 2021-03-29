فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مهاجم سموحة للدوري الليبي

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة، رفضه رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندري على سبيل الإعارة للدوري الليبي.





وقال رئيس سموحة في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين:" لم أرفض إعارة حسام حسن لكن لابد من موافقة المدير الفني أحمد سامي الذي طلب مهلة ٣ أو ٤ أيام للتفكير في الأمر، وأميل لإتمام هذه الإعارة، أموال النادي الليبي أهلي طرابلس حاضرة، لكن لابد من احترام المدير الفني لأنه مخلص وأمين في عمله، ولا أريد أن أكسر الفريق".





وتابع عامر :" إداريا أتمنى إتمام الصفقة لكن فنيا أنتظر رأي مدرب الفريق". وتابع :" الإعارة لا تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيع حسام حسن في نهاية الموسم، و الإعارة ٤ أشهر منهم شهر بطولة الدوري ستكون متوقفة في مصر".





وأختتم:" صفقة بيع حسام حسن في نهاية الموسم مقابل ٤٠ مليون جنيه ستكون مفاجأة".



