تعرف على مواعيد مباريات ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي في نسختها الجارية 2020 – 2021، بعد تأهل 8 أندية هم (أرسنال- سلافيا براج – غرناطة – مانشستر يونايتد – أياكس – روما – دينامو زغرب – فياريال)





وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي عن مواجهات قوية جاءت كالتالي:





- أرسنال × سلافيا براج

- غرناطة × مانشستر يونايتد

- أياكس × روما

- دينامو زغرب × فياريال





وحدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الموافق الثامن من شهر أبريل المقبل موعدًا لمباريات ذهاب دور الثمانية للبطولة الأوروبية، وستقام جميع المباريات في توقيت واحد التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.





بينما ستقام مباريات الإياب لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الموافق 15 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.







