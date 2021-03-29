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تعرف على حقيقة إصابة إيمان البحر درويش بشلل نصفي

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشرت أخبار في الأيام القليلة الماضية حول إصابة إيمان البحر درويش بشلل نصفي مما آثار جدلا كبيرا حوله.

وكشف "درويش" في تصريحات صحفية أن صحته جيدة، وكل هذه الأخبار مجرد شائعات لا تمس الصحة بشئ.

وكان إيمان البحر درويش قد أحيى حفلا غنائيا بمركز الفنون في مكتبة الإسكندرية وقدم عدد من الأغاني منها طير فى السما، انسان على الهامش، يا صحبجية، ولا عمرك وحشتينى.

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