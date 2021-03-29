هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل

تصدر هشتاج ‏⁧‫"#السفينه_عامت_والخرفان_ماتت‬⁩" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي وتدوينات "تويتر"، وذلك ردًا علي شائعات الإخوان لزعزعة عزيمة المصريين، بعد نجاح هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.



وأعرب المصريون خلال الهشتاج عن مدي فخرهم بجهود الدولة والايادي المصرية لإنهاء الأزمة في وقت قياسي رغم التحديات والعقبات الفنية الهائلة.



وعبر أحد رواد التواصل الاجتماعي خلال الهشتاج عن مدي سعادته قائلا "علي أد يا رب ما تعبنا مرحش علي الفاضي تعبنا، مصر والله وعملوها الرجاله ورفعوا رأس مصر بلدنا، ‏ووقفوا وقفه رجاله، مبروك لمصر اولادنا".

