Advertisements

هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تصدر هشتاج ‏⁧‫"#السفينه_عامت_والخرفان_ماتت‬⁩" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي وتدوينات "تويتر"، وذلك ردًا علي شائعات الإخوان لزعزعة عزيمة المصريين، بعد نجاح هيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

وأعرب المصريون خلال الهشتاج عن مدي فخرهم بجهود الدولة والايادي المصرية لإنهاء الأزمة في وقت قياسي رغم التحديات والعقبات الفنية الهائلة.

وعبر أحد رواد التواصل الاجتماعي خلال الهشتاج عن مدي سعادته قائلا "علي أد يا رب ما تعبنا مرحش علي الفاضي تعبنا، مصر والله وعملوها الرجاله ورفعوا رأس مصر بلدنا، ‏ووقفوا وقفه رجاله، مبروك لمصر اولادنا".
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل
هشتاج "السفينة عامت والخرفان ماتت‬⁩" يتصدر مواقع التواصل

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان