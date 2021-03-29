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فرحة عارمة تسود عمال الكراكات والقاطرات بعد نجاح جهود تحريك السفينة البنمية (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات تستعرض فرحة عمال الكراكات والقاطرات المشاركة في تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، بعد نجاح جهود تحريك السفينة.

وظهر بالفيديو عمال الكراكات والقاطرات، يهتفون للتعبير على فرحتهم العارمة بتحريك السفنية.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن موعد عود الملاحة إلى طبيعتها داخل قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفينة البنمية.

وقال الفريق أسامة ربيع، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن اليوم سوف تعود عملية الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس في الاتجهاهيين، بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، موضحا أن الموقع الذي جنحت به السفينة البنمية لم يتأثر.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومتابعته لجهود تعويم السفينة البنمية في المجري الملاحي لقناة السويس حيث كان يتابع على مدار الساعة.

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