"نقل البرلمان" تطالب السكة الحديد بموافاتها بجميع أعمال التطوير الجارية في المزلقانات

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم، ومحمد نجيب نور الدين بخصوص المطالبة بسرعه الانتهاء من مزلقان ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.



وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة اللجنة بتقرير يشمل جميع أعمال التطوير الجارية في المزلقانات ومحطات القطارات على مستوى الجمهورية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من ممارسة عملها الرقابى.



وأوضح المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ردًا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب ثروت سويلم، أن محطة محاجر أبو حماد تأتى ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات، لافتًا إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر 2021 سيتم الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة.



من جانبه طالب النائب محمد نجيب خالد، بضرورة تطوير تطوير مزلقانات ميت سلسيل والجمالية، ومزلقان الكفر الجديد بمحافظة الدقهلية، كما طالب بتطوير العربات وزيادة المواعيد الخاصة بقطار المنصورة إلى مدينة المطرية، مشيرًا إلى إنه مزدحم ومواعيده قليلة جدا.



وأوضح عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن هناك تعاونًا كاملًا بين وزارة التنمية المحلية وهيئة السكة الحديد والمعاونة كاملة وموجودة للتطوير.



من جانبه قال أحمد عبد السلام رئيس مدينة ميت سلسيل، إن المزلقان ليس له بديل، حيث أنه هو الطريق الوحيد الذي يخدم البلد، مطالبًا بإقامة كوبري علوي لأن المزلقان علي يساره ويمينه مدارس.



بدوره قال أحمد الهادي مدير عام التطوير لقطاع البنية الأساسية بالسكة الحديد، إن المزلقانات كلها سيتم تطويرها والأعمال جارية حاليا وسيتم التسليم خلال اربع شهور، ومنها مزلقان الكفر الجديد، وبالنسبة لقطار المنصورة المطرية سيتم الانتهاء من تطويره وزيادة العربات قبل نهاية 2021.



من جانبة طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ورئيس اللجنة، بتبليغ اللجنه رسميًا بمواعيد التطوير.

