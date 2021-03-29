Advertisements

استطلاع رأي تركي يكشف استمرار هبوط شعبية أردوغان وحزبه

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تراجع نسبة شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، والرئيس رجب طيب أردوغان. 

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوجو" المعارضة، فقد كشف مركز "يون أيْلَم" للدراسات الاجتماعية عن نتائج استطلاع للرأي أجراه في يناير/كانون ثان الماضي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمان.

 

ووجه الاستطلاع سؤالًا للمشاركين فيه حول الحزب والمرشح الرئاسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.


 
 

ووفق النتائج فقد حصل حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، على تأييد 30% من الناخبين، مقابل حصول حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بزعامة كمال قليجدار أوغلو على تأييد 20.4%.


 
 

وحصل حزب "الخير" على 8.8%، والشعوب الديمقراطي الكردي على 8.1%، والحركة القومية حليف العدالة والتنمية، على 7.9%، والديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، على 1.1%.

 

أما نسبة المشاركين بالاستطلاع ممن لم يحددوا موقفهم الانتخابي فقد بلغت نحو 13.1%، تكونت غالبيتهم من الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية.


 
 

وأشارت النتائج إلى أن 33% ممن لم يحددوا موقفهم كانوا قد قاموا بمقاطعة انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018.

 

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن المرشح الذين سيصوتوا له من بين خمسة مرشحين منافسين -محتملين- لأردوغان في حال انعقاد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.


 
 

وحصد رئيس حزب الشعب الجمهوري قليجدار أوغلو، أعلى نسبة تأييد في مقابل أردوغان بواقع 41%، تلاه رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بواقع 40%، بينما حصل رئيس بلدية العاصمة أنقرة، منصور يافاش، على نسبة تأييد 38.4%.، فيما حصل علي باباجان على أقل نسبة تأييد في مواجهة أردوغان بواقع 22%.

 

وعلى صعيد الناخبين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و20 عاما بلغت أقصى نسبة تأييد لأردوغان نحو 20%، بينما حصد أكرم إمام أوغلو أعلى نسبة تأييد بواقع 34 في المئة. وجاء منصور يافاش في المرتبة الثانية بنسبة تأييد بلغت 31%.


 
 

وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية قبل إضافة أصوات المترددين، يكون الإجمالي 35.8%، وبعدها تصل النسبة إلى 43.7%، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين.

 

وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية لوحده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان