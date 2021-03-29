Advertisements

وثائق تكشف تجسس أردوغان علي مواطنيه بالأردن

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
Advertisements

حلقة تجسس جديدة تدخل مدار عمل السفارات التركية في الخارج، محطتها هذه المرة الأردن، بحسب وثائق مسربة. 

 

واستنادا لوثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن معلومات استخبارية نقلها دبلوماسيون أتراك إلى وزارة الخارجية في أنقرة بشأن 3 رعايا في الأردن، استُخدمت في وقت لاحق لتوجيه تهم جنائية ضدهم من قبل المدعي العام التركي.

 

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً بشأن الأتراك الذين وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أرسلها "دبلوماسيو أردوغان" دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.


 
 

ووفقا للوثائق نفسها فقد وجّه المدعي العام لهؤلاء الأفراد، تهم الانتماء لجماعة إرهابية.


 
 

أما المرسل فكان مراد كاراجوز، السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و2019، والذي يعمل الآن مديرا عاما للاستعلامات بوزارة الخارجية.

 

ويواجه منتقدو نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج، وأعضاء حركة غولن على وجه الخصوص، مراقبة ومضايقات وتهديدات بالقتل والاختطاف، بحسب شهادات معارضين.


 
 

وغالبًا ما يُحرم المنتمون لجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، كما يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.


 
 

وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

 

وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.


 
 

وعلاوة على ذلك، كشف "نورديك مونيتور" كيف تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى هذا البلد الأوروبي هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.

 

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

 

وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج. 

أخبار تهمك

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان