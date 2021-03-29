موعد مباراه الهلال المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة





ويلاقي الهلال نظيره اتحاد جدة، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أبريل المقبل، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.





جدير بالذكر أن الهلال كان حقق الفوز أمام القادسية في آخر لقاء له بالدوري السعودي للمحترفين، قبل التوقف الدولي، بهدف دون رد.



