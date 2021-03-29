Advertisements

موعد مباراه الهلال المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة

ويلاقي الهلال نظيره اتحاد جدة، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أبريل المقبل، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

جدير بالذكر أن الهلال كان حقق الفوز أمام القادسية في آخر لقاء له بالدوري السعودي للمحترفين، قبل التوقف الدولي، بهدف دون رد.

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 27 دقيقة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان