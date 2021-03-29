شريف مدكور يتلقى لقاح فيروس كورونا

شارك الفنان شريف مدكور، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق "مدكور" قائلا: "تطعيم كورونا".



وعلق الإعلامي شريف مدكور، على طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 2" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضان لعام 2021، من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلا: "تحيا مصر".



وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" نجاحا كبيرا عقب عرضه في شهر رمضان الماضي حيث تصدر التريند حول العالم.