Advertisements

نادي قضاة مصر: طواقم قناة السويس سطرت ملحمة وطنية في عملية التعويم

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:52 م
هدير حمزة
Advertisements
بعث نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ببرقية تهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمناسبة إنتهاء أزمة السفينة العالقة بالمجرى الملاحي للقناة.

وقال رئيس نادي القضاة في البرقية: يسعدني نيابة عن قضاة مصر، أن أتوجه لكم - ولكل الأطقم العاملة بهيئتكم الموقرة- بعظيم التقدير والامتنان، على مجهوداتكم الكبيرة في إنهاء أزمة السفينة " إيفرجيفين" العالقة بالمجرى الملاحي للقناة، والتي أثبتم فيها عظمة وقدرة أبناء مصر، وسطرتم ملحمة وطنية في تعويم السفينة، يتحدث عنها العالم الأن، بسواعد وفكر مصري صميم.

وأضاف رئيس نادي القضاة، إن المصريين لن توقفهم عثرة، ولن يمنعهم عارض من التقدم نحو رقي الوطن ورفعته. وفي الشدائد تظهر معادن الرجال. وكل التحية لكم ولكل الطواقم على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، ونثمن إدارتكم للأزمة.

أخبار تهمك

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان