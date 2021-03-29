واتس آب يتيح ميزة جديدة للمستخدمين

كشف تطبيق التراسل الفوري واتس آب عن ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين الآن بالبحث عن الملصقات "stickers"، وذلك بعدما كانت عملية البحث تقتصر في السابق على الإيموجي والصور المتحركة.

ومن المفترض أن واتساب تتيح للمستخدمين البحث عن ملصقات محددة، وسيصبح من السهل على المستخدم إرسال ما يريده من ملصقات على وجه التحديد في دردشته مع أي شخص، فيما وتتوفر خاصية البحث عن الملصقات على كلا النظامين؛ iOS وأندرويد عالمياً.

وأعلن واتس اب في بداية شهر مارس الحالي عن خاصية تتعلق بذلك أيضاً، حيث تعطي المستخدمين خيار جلب حزم الملصقات المتحركة الخاصة بهم من مصادر خارجية، وقد أصدر التطبيق هذه الخاصية لكل من iOS وأندرويد أيضاً.

وفي سياق آخر، يستعد التطبيق لطرح تطبيق خيارات للمستخدمين لتحديد سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، حيث كشف موقع WABetaInfo التقني المتخصص في تتبع أخبار واتس آب، عن لقطات شاشة توضح أنه بمجرد إصدار هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الرسائل الصوتية بسرعات 1.0x و1.5x و2.0x، مع ملاحظة أن الميزة بسيطة للغاية، ويمكن استخدامها بسهولة.