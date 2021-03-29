المنتخب الأولمبي ينهي معسكره المفتوح بستاد القاهرة

اختتم المنتخب الأولمبي، اليوم، معسكره المفتوح ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس علي الملاعب الفرعية لاستاد القاهره ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو القادم.





وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن طبيعة المرحلة المقبلة، التي ستبدأ في نهاية مايو المقبل، ستشهد عددا من المباريات الودية مع مدارس كروية سيتم تحديد أطرافها بمجرد اعلان قرعة الدوره الاولمبية والمحدد لها 21 ابريل المقبل.





وأصاف، أن الفرصة متاحة امام جميع اللاعبين سواء الذين تواجدوا في المعسكر الحالي، أو ممن لم يشملهم الاختيار في هذا المعسكر وكذلك العناصر الموجودة مع المنتخب الأول للانضمام للقائمة النهائية التي سيتم اختيارها يوم 30 يونيو القادم.





وأكد على أن الجهاز الفني سيسعي لاختيار القائمة التي سيكون فيها مصلحة المنتخب ومصلحة مصر في النهاية، خاصة وان الطموح كبير في تحقيق انجاز مع هذا الجيل الواعد.



