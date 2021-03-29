بريطانيا تسجل 4654 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين تسجيل 23 وفاة و4654 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أظهرت البيانات أن 30.44 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة أولى من اللقاح، بينما حصل 3.67 مليون على الجرعة الثانية.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 4333042، وإجمالي حالات الوفاة 126592.