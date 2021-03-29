Advertisements

بريطانيا تسجل 4654 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين تسجيل 23 وفاة و4654 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

كما أظهرت البيانات أن 30.44 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة أولى من اللقاح، بينما حصل 3.67 مليون على الجرعة الثانية.

 

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 4333042، وإجمالي حالات الوفاة 126592.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بريطانيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 1089 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تسجيل رقم قياسي بوفيات كورونا.. تركيا تفرض اغلاقا عاما لـ5 أيام

بريطانيا: حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

تسجيل 20548 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

الأردن يسجل 25 إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

أمريكا: أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان