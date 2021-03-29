يوفنتوس يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يخطط لخطف البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بعد الهزة التي أصابت يوفنتوس بالإخفاق الأوروبي الجديد مما جعلت النادي الإيطالي يُقرر إعادة بناء الفريق من جديد.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه بذلك فإن إدارة السيدة العجوز ستعمل على إبرام صفقات مهمة لتقوية الفريق في الموسم المقبل و فيليكس على رأس هؤلاء اللاعبين الذين يُريد يوفنتوس ضمهم لكي يشكل ثنائي هجومي مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن طريق يوفنتوس لن يكون مُمهد للظفر بخدمات النجم البرتغالي البالغ من العمر21 عاماً بسبب الأهمية الكبيرة لنجم بنفيكا السابق لحاضر ومستقبل الروخيبلانكوس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن حتى لو وافق نادي العاصمة الإسبانية على فكرة بيع نجمه فلن يكون ذلك إلا بمقابل ضخم جداً يصعب على أي نادي تحمله في هذا الوضع المالي المتأزم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.