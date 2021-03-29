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شرط مثير من بن شرقي وفرجاني ساسي لتجديد عقودهم مع الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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لا يزال الحديث داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، عن تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

 

ويرغب الفارس الأبيض في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، خاصةً أنهم عنصرين أساسيين داخل القلعة البيضاء.

 

وتمسك التونسي ساسي، بالحصول على مبلغ 2.2 مليون يورو، من أجل تجاهل العروض المقدمة له من الدوريات الخليجية والبقاء.

 

من ناحية أخرى يرفض بن شرقي تجديد عقده والسير على درب ساسي، بسبب رغبته في الحصول على مبلغ 2 مليون دولار من أجل التجديد، إلا أن ناديه يتمسك بنفس قيمه العقد القديم وهي مليون و400 ألف دولار سنويًا.

 

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