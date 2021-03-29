"إفريقية النواب": التقارب المصري الإفريقي قرار استراتيجي يجب تفعيله

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لعرض رؤية واستراتيجية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لتعظيم سُبل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه أفريقيا.





من جانبه، أشاد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها مراكز الدراسات والمراكز البحثية، مؤكدا أن هذه المراكز هي بمثابة بنك للمعلومات للجهات الحكومية لإعداد رؤي تشكل التوجه في المستقبل وتحديدا في أفريقيا.



ولفت "الجبلي" خلال اجتماع اللجنة،اليوم، بحضور مندوبي مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للتعرف على رؤية المركز في أفريقيا، إلى أنه لا بد من إعداد تصور ورؤية مكتوبه للتقارب الأفريقي يتم الاستعانه بها لطرحها وإمكانية تنفيذها، وكذلك كيفية تفعيل الدبلوماسية الشعبية ووضع آليات يمكن تنفيذها.



وتابع "الجبلي" بأنه لا بد من التركيز على عدد من الأطر يمكننا من خلالها التقرب لأفريقيا على سبيل المثال الدور الثقافي بأن يتم ترجمة المسلسلات المصرية وإنشاء المراكز الثقافية المصرية في البلدان الأفريقية.



وشدد رئيس إفريقية النواب، على أن التقارب مع أفريقيا أصبح قرارًا إستراتيجيًا تنفذه الدولة المصرية ولابد من التفعيل وليس الشعارات وإيجاد آلية للتنسيق بين الوزارات المعنية بالشئون الأفريقية خاصة أنهم يعملوا في جزر منعزلة ولابد من تفعيل هذا التقارب.

