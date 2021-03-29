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هنا الزاهد تعود لتصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" لرمضان 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد الفنان هنا الزاهد للعودة لتصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" لرمضان 2021، وذلك عقب إعلان تعافيها من كورونا.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من كورونا صباح اليوم عقب إظهار المسحة الأخيرة سلبية نتائجها.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

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