ناهد السباعي تعتذر عن عدم حضور تكريمها بمهرجان الأردن للأفلام.. لهذا السبب



اعتذرت الفنانة ناهد السباعي، على تكريمها بمهرجان الأردن الدولي للأفلام، عن دورها كأفضل ممثلة في الفيلم القصير "هذه ليلتي"، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا.



حيث نشرت "السباعي" صورة للجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "شكرًا جدًا مهرجان الأردن الدولي للافلام على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم هذه ليلتي.. كان نفسي جدًا استلم الجائزة بنفسي، لكن نظرًا لظروف كورونا لم يحالفني الحظ لأكون في مهرجانكم المشرف".



"فيلم هذه ليلتي" يضم كلًّا من شريف دسوقي، والطفل عمرو حساب، والفيلم يناقش قضايا الأطفال من أصحاب متلازمة داون، والذي تم عرضه العالمي الأول عام 2019، في قاعة سي سينما 3 ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. والعمل من تأليف يوسف نعمان وأحمد عبد الوارث، وإنتاج سالي والي ويوسف نعمان، وإخراج يوسف نعمان وهي ثاني الأعمال له في الإخراج.



وكانت آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "النهاية"، شاركت به في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق السباعي نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، حيث يعد أول عمل فني يتحدث عن الخيال العلمي في مصر والشرق الأوسط، وانجذب عدد كبير من الجماهير لمتابعته، بسبب ما يناقشه من قضايا فلسطينية، والحركات الصهيونية.



