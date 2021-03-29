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أسامة شحاته: للصحفيين: أولوياتنا تعديل قانون النقابة لإنقاذ المهنة من الفقر

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:22 م
أسامة شحاتة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
أسامة شحاتة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أكد الزميل أسامة شحاتة نائب رئيس تحرير جريدة المساء، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة أن يكون تعديل قانون النقابة من أولويات المجلس المقبل، والذل عفا على كثير من مواده الزمن، والتي أثرت بالسلب على حقوق الصحفيين المادية، قبل وصولهم لمرحلة الفقر.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن النقابة تريد قانون يتواكب مع العصر، في الوقت الذي يقرر فيه الرئيس زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى جانب المعاشات، نجد أن الصحفيين وفقًا لهذا القانون البالي، لا يمكنهم الاستفادة من ذلك.

وشدد "شحاتة" على ضرورة التكاتف لتغيير هذا القانون، الذي مازال يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد، وليس به مكاسب يخاف عليها الصحفيون، بل سيكون تعديله بمثابة إنقاذ لهم ،ووضعهم على الطريق الصحيح.

وأضاف "شحاته" أن هذا القانون حرم الزملاء من المعاشات من الإدلاء بصوتهم، بجانب أنه أضاع حقوقهم في معاش يكفل له حياة كريمة، مؤكدًا أن وضع الزيادة من الدولة على الميزانية، هي خطوة تشجعنا على تعديل القانون لتحقيق الاستقرار للصحفيين.

وثمّن "شحاتة" موقف الدولة المصرية من البدل، مشيرًا إلى ضرورة ان نسير في اتجاه واحد، هو تحسين أحوال الصحفيين.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين أسامة شحاتة

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