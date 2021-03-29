عاجل - محمد النني يسجل هدفًا عالميًا في شباك جزر القمر (فيديو)





جاء الهدف في الدقيقة 15 إثر تسديدة أكثر من رائعة لمحمد النني سكنت شباك حارس مرمي جزر القمر الذي لم يستطيع التصدي لها.





وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تعادله في الجولة السابقة أمام كينيا.

سجل محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، هدف التقدم للفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.