تستهدف زراعة 40 مليار شجرة.. تعرف على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

رحبت مصر بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة؛ بما يساهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المُتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.



وقالت وزارة الخارجية إنها إذ تُثمن مصر هذه المبادرة الطموحة الدالة على الأهمية التى توليها المملكة العربية السعودية لمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، فإنها تُعرب عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة مع المملكة الشقيقة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يساهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر:



- مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مبادرة أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.



- يتم تنفيذ المبادرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.



- تستهدف المبادرة زراعة 40 مليار شجرة إضافية فى الشرق الأوسط.



- تعد المبادرة أكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم فى منطقة الساحل الذى يعتبر ثانى أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع.



- تساهم المبادرة في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل 5% من الهدف العالمي لزراعة 1 تريليون شجرة ويحقق تخفيضا بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية.



- في الوقت الذىي لا تتجاوز فيه حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط 7%، ستعمل السعودية على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%.



- ستحقق جهود السعودية تخفيضا في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية.



- تأتى المبادرة تعزيزا للجهود البيئية القائمة فى السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، نظير رغبة المملكة الجادة بمواجهة ما عانته من تحديات بيئية تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر.



- كما تأتي المبادرة انطلاقا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، الذي نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.