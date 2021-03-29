عاجل - محمد شريف يضرب شباك جزر القمر بالهدف الثاني (فيديو)

في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





جاء الهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي افشه وصلت إلى محمد شريف الذي سددها ببراعةو في شباك حارس مرمي جزر القمر.





وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تعادله في الجولة السابقة أمام كينيا.







سجل محمد شريف نجم الأهلي ومنتخب مصر الهدف الثاني للفراعنة في شباك جزر القمر