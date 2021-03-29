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أزمة جديدة في الأفق.. ثورة غضب تجتاح الزمالك بسبب المشاركة

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت مصادر صحفية مقربة من الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الاخير كشف عن أحقيته بالمشاركة الأساسية في المباريات باعتبار أنه الأكثر مشاركة خلال الفترة الأخيرة من محمد أبوجبل حارس المرمى.


وانضم جنش  للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال المعسكر الجاري في مبارتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وبالتالي يرى أحقيته في اللعب أساسيًا.

وفي السياق ذاته  تمسك حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك بالمشاركة أساسيًا خاصة في ظل تراجع مستوى حمزة المثلوثي وعدم قناعة كارتيرون به.

وأكدت مصادر مقربة من الجهاز الفني للزمالك، أن اللاعب حصل على موافقة مبدئية من أسامة نبيه المدرب العام

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