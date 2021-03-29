شاهد.. لحظة وصول السفينة الجانحة للبحيرات المرة استعدادا لفحصها



وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "نفكر في التصرف بشكل أسرع وتطوير إمكانياتنا خلال الفترة المقبلة، وسنفكر في التعاقد على قاطرات بقوة شد أكبر مما كنا نفكر في التعاقد عليه".



وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الحادث كان مؤثرًا لأنه أغلق الملاحة، وباقي الحوادث لم تكن مؤثرة لأنها كانت تقع في قناة السويس الجديدة التي تتمتع بازدواج، لذلك تأثرت التجارة العالمية ومصر.. طول ما إحنا شغالين في حاجات بتحصل لكن بنخلصها في قناة أخرى غير القناة اللي حصل فيها الحادث".



وأردف، أن السفينة الجانحة لم تتضرر، مشيرًا إلى أن إدارة القناة ستفتش السفينة بشكل كامل بعد حل الأزمة بنسبة 100% قبل السماح لها بالعبور: "لم تتضرر القناة، لكن معداتها أستهلكت وسنحصل على تعويضات، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الحادث، فمرشدينا آراؤهم استشارية وقبطان المركب هو المسؤول الأول والأخير".



أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات ترصد لحظة وصول السفينة البنمية العملاقة إلى البحيرات المرة في الإسماعيلية استعدادا لفحصها والتأكد من سلامة البدن بعد نجاح تحريكها بقناة السويس عقب جنوحها منذ يوم الثلاثاء الماضي.ونجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة "إيفر جرين"، حيث قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بهدوء، موضحًا: "مكناش بنلتفت لأي حاجة وركزنا جهودنا على إنجاز العمل، كما تضافرت الجهود وعملت الكراكات طوال ساعات الأمس، وتعاقدنا على كراكة أجنبية لعبت دورًا هاما على إنجاز هذه المهمة".