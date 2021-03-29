عاجل - محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر أمام جزر القمر (فيديو)

في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





جاء الهدف في الدقيقة 21 إثر بعد تمريرة رائعة من محمد شريف وصلت لصلاح الذي سددها مباشرة في شباك جزر القمر.





وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا في الكاميرون بعد تعادله في الجولة السابقة أمام كينيا.

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، الهدف الثالث للمنتخب المصري في شباك جزر القمر،