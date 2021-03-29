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الأردن: حركة الشحن بالعقبة لم تتأثر بإغلاق قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
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قال وزير النقل المهندس الأردني وجيه عزايزة إن فترة الإغلاق التي تأثرت بها قناة السويس المصرية جراء جنوح السفينة إيفر جرين، لم تؤثر على الشحن في ميناء العقبة، سواء كان ذلك على السفن الموجودة في الميناء أو السفن القادمة للمملكة عبر القناة.

وأضاف عزايزة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن أغلب الواردات تأتي من الشرق الأقصى، مبينا أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع أي آثار سلبية على السوق المحلية بالتعاون مع الشركاء كافة.
وأكد ان الهيئة البحرية الأردنية وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل أكثر من 13 سفينة مرة واحدة إلى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات مراعين معايير السلامة العامة مع التشديد على الجاهزية العالية للتعامل مع أي ظرف محتمل وضمن البروتوكولات سارية المفعول.

وثمن الجهود التي بذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، للإسراع بإنهاء أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس.

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