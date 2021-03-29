ميسي أولًا والبقية تأتي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني





تستأنف مباريات الدوري الإسباني الممتاز، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر المسابقة.





ويعتلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 23 هدف، بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الثاني لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد برصيد 19 هدف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:





1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 23 هدف

2- لويس سواريز " أتليتكو مدريد " برصيد 19 هدف

3- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد 17 هدف

4- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد 16 هدف

5- يوسف النصيري " إشبيلية" برصيد 15 هدف

6- الكسندر ايزاك " ريال سوسيداد" برصيد 12 هدف

7- روجر مارتي " ليفانتي " برصيد 11 هدف

8- موراليس " ليفانتي" برصيد 10 أهداف

9- ميكيل اويارزابال " ريال سوسيداد" برصيد 10 أهداف

10- اياجو اسباس " سيلتا فيجو" برصيد 9 أهداف

11- ماركوس لورنتي " أتليتكو مدريد" برصيد 9 أهداف



