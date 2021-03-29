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غلق فندق و3 محلات بحي الأزبكية لإدارتهم بدون ترخيص
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:31 م
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية، لحي الأزبكية، حملة على عدد من المنشآت لمراجعة شروط التراخيص واشتراطات الحماية المدنية، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وقال مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 محلات بشارع كلوت بك وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.
وأضاف المصدر، أنه غلق فندق وادي النيل بالعقار رقم ٧١ كلوت بك، لمخالفته إجراءات الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.
وقال مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 محلات بشارع كلوت بك وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.
وأضاف المصدر، أنه غلق فندق وادي النيل بالعقار رقم ٧١ كلوت بك، لمخالفته إجراءات الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.
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