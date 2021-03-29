محمد صلاح ثانى هدافي منتخب مصر عبر التاريخ









أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ثانى هدافي التاريخيين مع الفراعنة بعد التسجيل فى مرمى جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء مقام على ستاد القاهرة الدولي.





وتخطي محمد صلاح نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق حسن الشاذلي ليصل إلي 43 هدف دولي، ويصبح ثانى الهدافيين التاريخيين لمنتخب مصر خلف حسام حسن الذي ينفرد بالصدارة برصيد 69 هدف.



