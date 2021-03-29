Advertisements

محمد صلاح ثانى هدافي منتخب مصر عبر التاريخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر ثانى هدافي التاريخيين مع الفراعنة بعد التسجيل فى مرمى جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى لقاء مقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتخطي محمد صلاح نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق حسن الشاذلي ليصل إلي 43 هدف دولي، ويصبح ثانى الهدافيين التاريخيين لمنتخب مصر خلف حسام حسن الذي ينفرد بالصدارة برصيد 69 هدف.

وشارك صلاح فى 68 مباراة سجل 43 هدف وصنع 22 هدف أى أنه ساهم فى 63 هدف خلال 10 سنوات منذ أول مشاركة دولية والتى كانت 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مباراة منتخب مصر وجزر القمر صلاح

أخبار تهمك

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر أمام جزر القمر (فيديو)

منذ نصف ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمد النني يسجل هدفًا عالميًا في شباك جزر القمر (فيديو)

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

صلاح يُحطم رقم "أبوتريكة" ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ

المنتخب يحتفل بإنجاز محمد صلاح (صورة)

كل أرقام محمد صلاح خلال مشواره الدولي مع منتخب مصر

في عيد ميلاده الـ27.. مسيرة ناجحة لمحمد صلاح حتى الصعود للقمة

محمد صلاح مع المنتخب.. أرقام مذهلة لا تشفع لغياب الألقاب الدولية

لأول مرة محمد صلاح يرتدي شارة قيادة الفراعنة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

04:37 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان